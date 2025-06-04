Умеров сообщил, какую помощь выделят Украине участники встречи "Рамштайн" без США
Министр обороны Украины Рустем Умеров отчитался об итогах заседания в формате "Рамштайн".
Соответствующее сообщение опубликовало Министерство обороны Украины в своем телеграм-канале.
Умеров рассказал, какую помощь Украине выделят участники заседания:
- Великобритания – 350 млн фунтов, что позволит передать Украине 100 000 дронов в 2025 году;
- Германия – ранее объявленный пакет военной помощи на 5 млрд евро. В пакет входят финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине, передача систем ПВО, оружия и боеприпасов;
- Нидерланды – пакет на 400 млн евро. В него входят противоминный корабль, катера и морские дроны;
- Бельгия – ежегодная помощь в размере 1 млрд евро до 2029 года, передача противоминного корабля;
- Норвегия – 700 млн долларов на дроны, 50 млн долларов – в фонд NSATU Trust Fund;
- Канада – 45 млн долларов на дроны, средства РЭБ, IT-решения, а также бронированные машины Coyote и Bison;
- Швеция – 440 млн евро на международные программы по закупке артиллерийских боеприпасов, дронов и другого вооружения для Украины.
Напомним, на заседании "Рамштайна" впервые отсутствовали США.
Также мы писали, что на прошлом "Рамштайне" глава Пентагона Пит Хегсет впервые отказался от руководящей роли США, и собрание вели англичане.