Встреча в формате "Рамштайн" прошла без участия США. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Министр обороны Украины Рустем Умеров отчитался об итогах заседания в формате "Рамштайн".

Соответствующее сообщение опубликовало Министерство обороны Украины в своем телеграм-канале.

Умеров рассказал, какую помощь Украине выделят участники заседания:

  • Великобритания – 350 млн фунтов, что позволит передать Украине 100 000 дронов в 2025 году;
  • Германия – ранее объявленный пакет военной помощи на 5 млрд евро. В пакет входят финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине, передача систем ПВО, оружия и боеприпасов;
  • Нидерланды – пакет на 400 млн евро. В него входят противоминный корабль, катера и морские дроны;
  • Бельгия – ежегодная помощь в размере 1 млрд евро до 2029 года, передача противоминного корабля;
  • Норвегия – 700 млн долларов на дроны, 50 млн долларов – в фонд NSATU Trust Fund;
  • Канада – 45 млн долларов на дроны, средства РЭБ, IT-решения, а также бронированные машины Coyote и Bison;
  • Швеция – 440 млн евро на международные программы по закупке артиллерийских боеприпасов, дронов и другого вооружения для Украины.

Напомним, на заседании "Рамштайна" впервые отсутствовали США.

Также мы писали, что на прошлом "Рамштайне" глава Пентагона Пит Хегсет впервые отказался от руководящей роли США, и собрание вели англичане.

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