Министр обороны США Пит Хегсет примет участие в следующем заседании Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") онлайн.

Об этом сообщает Defense News со ссылкой на представителя Пентагона.

Ранее была информация, что США впервые пропустят заседание контактной группы по вооружению Украины, которая состоится в пятницу, 11 апреля, в Брюсселе под председательством Британии и Германии.

Европейские чиновники считают, что участие США онлайн это уже лучше, чем отсутствие ее представителей на заседании вообще, пишет издание.

Напомним, на заседании "Рамштайн" в феврале глава Пентагона присутствовал.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что формат "Рамштайн" теперь будут возглавлять Германия и Великобритания.

Война в Украине идет 1142-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 10 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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