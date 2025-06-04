Глава Пентагона Пит Хегсет впервые пропустит встречу в формате "Рамштайн" по Украине и даже не будет присутствовать по видеосвязи.

Об этом пишет Associated Press.

Встреча запланирована на 4 июня, то есть на сегодня.



"Пит Хегсет, вернувшийся в воскресенье с конференции по национальной безопасности в Сингапуре, прибудет в Брюссель только в среду вечером, после того как завершится заседание Контактной группы по обороне Украины. Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, подтвердил, что Хегсет также не будет участвовать в видеоконференции", - пишет издание.

Напомним, на прошлом "Рамштайне" глава Пентагона впервые отказался от руководящей роли США, и собрание вели англичане.

При этом на нынешнем "Рамштайне" будет присутствовать глава Европейского командования США Кристофер Каволи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что формат "Рамштайн" теперь будут возглавлять Германия и Великобритания.

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