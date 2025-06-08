Вице-президент США Джей Ди Вэнс жёстко раскритиковал помощь Киеву, оказанную Вашингтоном при президента Джо Байдене.

Заявления прозвучали в ходе интервью подкастеру, фрагмент которого распространили политические телеграм-каналы.

"Что касается администрации Байдена – это просто безумие. Они тратили колоссальные суммы по всему миру, при этом почти не занимались дипломатией. Например, мы отправили Украине 300 млрд долларов, но при этом президент США ни разу по-настоящему не попытался добиться дипломатического урегулирования. А ведь речь идёт о тысячах погибших", – заявил вице-президент США.

Вэнс назвал "страшными" засекреченные материалы о потерях с обеих сторон. И не согласился с точкой зрения сторонников Украины о том, в текущем конфликте Москвы и Киева "русские гибнут – и хорошо".

"Послушайте, я не оправдываю вторжение и не защищаю развязывание войны. Но когда люди гибнут, когда их рвёт на куски, сердце не может оставаться равнодушным. Нужно пытаться что-то изменить", – подчеркнул Вэнс.

"Будь то Израиль, Россия или Украина – мы стараемся довести дело до какого-то урегулирования, до завершения. Если у нас получится – спасём тысячи жизней. Если не получится – это всё равно стоило попытаться сделать", – сказал вице-президент США.

Напомним, в Раде говорили, что американская военная помощь Украине, утвержденная во времена президентства Джо Байдена, закончится летом.

А в The Times писали, что Трамп вряд ли остановит утвержденную Байденом помощь Украине, но не выделит новых пакетов оружия.