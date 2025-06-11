Служба безопасности Украины обнародовала новое видео о спецоперации "Паутина", в результате которой был нанесен удар по ядерной триаде России.

Ролик появился в соцсетях спецслужбы.

СБУ подтвердила, что ее агенты собирали FPV-дроны и модульные домики для ударов по российским аэродромам в Челябинске. Служба даже назвала точный адрес места подготовки операции: Свердловский тракт, 28а, "в нескольких километрах от офиса ФСБ".

В Челябинске дроны загрузили на фуры и отправили к пяти аэродромам, но провести атаку удалось на четырех - кроме дальневосточного.

Были задействованы 117 дронов, которыми управляли операторы, хотя ранее СМИ выдвигали версию, что это были БпЛА с искусственным интеллектом.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что последуют новые удары по РФ наподобие недавней атаки стратегической авиации.

"СБУ бьет и будет бить врага даже там, где он считает себя недосягаемым! Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами. Не менее болезненными, чем операция "Паутина", – сказал Малюк.

СБУ объявила, что поразила 41 самолет, а примерная стоимость уничтоженной техники превышает 7 миллиардов долларов США. Среди пострадавших самолетов называются А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ан-12 и Ил-78.

Между тем по данным СМИ на аэродромах в РФ были повреждены до 20 единиц стратегической авиации, около 10 из них полностью уничтожены.

Западная пресса писала, что атака на российские аэродромы вызвала гнев президента США Дональда Трампа.