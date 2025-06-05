В ходе диверсионной операции СБУ на аэродромах в РФ были повреждены до 20 единиц стратегической авиации, около 10 из которых полностью уничтожены.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Собеседники издания считают, что ущерб от украинских дронов весьма значителен и точно поставит Москву в гораздо более сложную позицию на переговорах с Киевом при посредничестве Вашингтона.

Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что СБУ уничтожила 41 самолёт противника.

"<...> Общие потери РФ, среди которых стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов", – говорится в сообщении.

Как мы также сообщали, глава РФ Владимир Путин рассказал президенту США Дональду Трампу о попытках Киева сорвать мирные переговоры с Москвой.

При этом, по заявлению Кремля, Трамп подтвердил Путину, что Белый дом не был в курсе планов Украины нанести удар по стратегической авиации РФ.

Война в Украине продолжается 1197-й день. Последние новости с ключевыми событиями 4 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ впервые за долгое время продвинулась в районе Часова Яра – на двух участках севернее. Продвижение было со стороны Орехово-Васильевки, Григоровки и Калиновки. Неприятель также продолжает наступление в Сумской области, где серая зона приблизилась к селу Андреевка, о захвате которого уже заявило российское минобороны.

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