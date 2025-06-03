Генеральный штаб ВСУ откорректировал свою статистику уничтоженных российских военных бортов. Ведомство теперь заявляет о поражении в ходе воскресного налета 41 российского самолета, а не 12, как было еще утром.

Обновление появилось в Фейсбуке Генштаба.

"После обработки дополнительной информации из различных источников и ее верификации, что потребовало определенного времени, сообщаем, что общие потери РФ составили 41 военный самолет, среди которых стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов", - говорится в сообщении.

Напомним, о поражении в результате атаки 41 самолета стратегической авиации РФ заявила Служба безопасности Украины. Другие публикуемые оценки на основе данных видеозаписей и спутниковых фото варьируются в диапазоне от восьми до 16 как полностью уничтоженных, так и поврежденных бортов.

Между тем продолжают появляться комментарии разных сторон по поводу атаки на военные аэродромы России. Так, бывший советник Дональда Трампа Стивен Бэннон заявил, что атака грозит третьей мировой войной, и обвинил Киев во втягивании в нее США.