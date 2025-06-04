Москва призвала Лондон и Вашингтон повлиять на Киев, чтобы остановить эскалацию в войне. В противном случае она будет расценивать отсутствие реакции Запада как его соучастие в эскалации.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя удары по аэродромам и подрывы железнодорожных путей в России.

По его словам, Россия "проявила максимальную выдержку" после этих атак.

"Отсутствие реакции предполагает, что, при худшем сценарии, Запад мог быть участником подготовки провокаций", - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что решение об ответе на удары примет министерство обороны РФ.

Также он сказал, что администрация Дональда Трампа больше, чем Киев и Европа, склонна прислушиваться к аргументам Москвы, поэтому диалог между двумя странами "идет и будет продолжаться". Однако, отметил Рябков, "Москве нельзя недооценивать настроения некоторых кругов в США, которые хотят уничтожения России".

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на украинские удары по российским аэродромам, заявив, что возмездие за это неизбежно.

А отставной полковник британской армии Ричард Кэмп считает, что в ответ на атаку по аэродромам и уничтожение стратегических бомбардировщиков Россия может нанести удар по Украине тактическим ядерным оружием.