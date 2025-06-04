Несмотря на успешный удар ВСУ по российским аэродромам и поражения ряда носителей крылатых ракет, "военная тенденция по-прежнему в пользу Кремля".

Такую колонку публикует редактор рубрики "Мнения" газеты Politico Джереми Детмер.

Российское военное преимущество в сфере воздушных ударов "сохраняется с более жесткими экономическими санкциями или без них". Это происходит за счет баллистических ракет, которых у Москвы сотни, тогда как у Киева осталось порядка двухсот ракет Patriot.

"По мере того, как Россия наращивает производство беспилотников и баллистических ракет, воздушная война становится все более сложной для Украины", - пишет журналист.

По его словам, в Украине сейчас имеется восемь ракетных батарей Patriot, шесть из которых функционируют одномоментно. Чтобы сбить одну баллистическую ракету, часто нужно две ракеты Patriot.

"Россия планирует в 2025 году произвести около 3000 ракет большой дальности, в том числе 750 баллистических ракет "Искандер" и более 560 ракет Х-101. И хотя точное количество ракет Patriot в Украине является тщательно охраняемым секретом, большинство военных наблюдателей подозревают, что их меньше 200. Даже если Трамп пополнит запасы или позволит Украине купить больше ракет и батарей, Lockheed Martin планирует увеличить производство ракет только до 600 или около того в год. Поэтому даже сочувствующая администрация не захочет, чтобы все они были переданы Украине. По сути, математика просто не в пользу Украины", - пишет Детмер.

Напомним, ранее британские журналисты объяснили, почему Украине не хватает ракет Patriot для перехвата российской баллистики.

Также в Воздушных силах ВСУ говорили, что РФ улучшила свои баллистические ракеты, поэтому Patriot стали хуже их сбивать.