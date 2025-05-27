Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о дальнобойных ударах "диссонируют" с мирным процессом по Украине, который "еще только начинается и находится в очень хрупком состоянии".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Спикер Кремля назвал "изрядной путаницей" ситуацию с этим заявлением, но сказал, что если оно соответствуют действительности, то это является "эскалацией".

"Страны Европы, пытаясь заявлениями по дальнобойному оружию создать неопределенность для России, создают ее для себя. Если решение о снятии ограничений на дальнобойное оружие было принято Европой, это сразу несколько шагов в сторону дополнительной конфронтации", - заявил Песков.

Напомним, вчера Мерц сказал, что Германия вместе с другими западными странами сняла ограничения по дальнобойности оружия для Украины. Это породило слухи, что Берлин решил выделить Украине ракеты Taurus, но сегодня Мерцу пришлось оправдываться, что он имел в виду старое решение и ничего не изменилось.

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