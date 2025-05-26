Решение Европы снять для Украины ограничение на дальность ракет, "если оно действительно принято", несет опасность и "идет вразрез с попытками урегулирования".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Решения, если таковые решения действительно имеют место, они абсолютно идут вразрез с нашими устремлениями на выход на политическое урегулирование и на те усилия, которые сейчас делаются в рамках урегулирования. То есть довольно опасное решение", - сказал спикер Кремля.

Напомним, сегодня о снятии упомянутого ограничения заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Правда, не совсем понятно, что он имел в виду, потому что США, Британия и Франция ещё в конце прошлого года сняли ограничения на использование своих дальнобойных ракет для ударов по территории РФ. А Германия свои дальнобойные ракеты Taurus Украине не поставляет (а недальнобойными ракетами из РСЗО ФРГ разрешила бить по РФ ещё в прошлом году). При этом официально не сообщалось, что Берлин принял решение отправить ракеты Taurus Киеву.