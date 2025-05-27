Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что отмена ограничений по дальности действия для поставляемого Украине вооружения, о которой он заявил вчера, была утверждена еще "несколько месяцев назад".

Пояснения он дал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

"Насколько мне известно, и я повторил это вчера, страны, которые ввели ограничения дальнобойности, давно отказались от этих условий. Поэтому вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад, а именно то, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получает, в том числе за пределами своих границ, против военных целей на территории России", — сказал канцлер.

Вероятно, он имеет в виду решение администрации Джо Байдена от ноября 2024 года, когда та разрешила поставку дальнобойной версии ATACMS и удары ею по российской территории.

Напомним, вчера Мерц объявил, что ограничения сняли не только США, но также Великобритания, Франция и Германия, которая ранее об этом не заявляла и дальнобойных ракет Украине не поставляла. Одновременно в соцсетях появились слухи о решении выделить Украине до 150 немецких ракет Taurus.

Но вице-канцлер Ларс Клингбайль заявил, что никаких изменений в позиции Германии относительно дальнобойного оружия не произошло.