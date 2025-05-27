Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль (партия социал-демократов) опроверг изменение курса Берлина в отношении использования немецких ракет дальнего поражения по российской территории.

Слова члена правительства передаёт немецкий новостной сайт ntv.

"Что касается дальности действия поставляемого ВСУ оружия, то я хочу сказать, что нет новой договорённости, которая выходила бы за рамки того, что делало предыдущее правительство", – заявил Клингбайль.

А его однопартиец, депутат Бундестага Ральф Штегнер, высказал мнение о том, что публичные заявления канцлера Фридриха Мерца о снятии лимитов на дальность ударов немецким оружием по России "не приносят пользы".

"Я в целом считаю неправильным всё, что ведёт к эскалации", – добавил парламентарий.

Напомним, Фридрих Мерц заявил о снятии ограничений на удары дальнобойным оружием стран запада по территории РФ.

При этом США, Британия и Франция ещё в конце прошлого года сняли ограничения на использование своих ракет ВСУ.

Ранее в Пентагоне заявили, что эскалация войны в Украине может привести к прямому противостоянию РФ и США.