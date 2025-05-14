В Пентагоне считают, что эскалация войны в Украине может привести к прямому противостоянию России и США.

Об этом заявил глава Северного командования Вооруженных сил США и Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки генерал Грегори Гийо во время слушаний в сенатском комитете по вооруженным силам.

По его словам, в настоящее время зафиксирована растущая вероятность военного конфликта между Соединёнными Штатами и их основными соперниками - Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей.

Несмотря на то, что эти страны не хотят прямого вооружённого столкновения с США, их мнение о слабости Запада подталкивает их к более смелым действиям и увеличивает риск ошибок в кризисной ситуации.

"В то время как КНР, Россия, Северная Корея и Иран стремятся избежать вооруженного конфликта с Соединенными Штатами, их восприятие упадка Запада способствует растущей готовности бросить вызов Соединенным Штатам на мировой арене и увеличивает риск просчетов в условиях кризиса", - заявил Гийо.

Отмечается и то, что на фоне продолжающихся боев в Украине "существует несколько сценариев", при которых конфликт может перерасти в прямое противостояние между Москвой и Вашингтоном. Генерал также подмечает укрепление военного сотрудничества России с Китаем и Северной Кореей, а именно указывая на участие северокорейских военных в боях в Курской области и совместные российско-китайские учения в Арктике.

Ранее мы писали о том, что высокопоставленные должностные лица Министерства обороны США рассматривают перспективу вывода до 10 000 военнослужащих из Восточной Европы. Это вызывает обеспокоенность в некоторых странах, где считают, что вывод войск придаст смелости президенту России Владимиру Путину.

Глава Пентагона Пит Хегсет в свою очередь переориентировал вооружённые силы США на сдерживание Китая в Тайване и усиление внутренней обороны.