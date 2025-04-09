Министерство обороны США обеспокоено тем, что удары по Йемену и помощь Украине истощают американские запасы высокоточного оружия большой дальности, необходимые для возможной войны с Китаем.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По словам помощников конгрессменов, военные США уверены, что им придется воспользоваться запасами в Азии, чтобы пополнить свои арсеналы на Ближнем Востоке.

В настоящее время готовность Соединенных Штатов к действиям в Тихоокеанском регионе снижается из-за развертывания военных кораблей и самолетов на Ближнем Востоке. Они работают в высоким операционном темпе, из-за чего даже базовое обслуживание оборудования становится проблемой.

Чиновники считают, что поддержка Украины, десятилетия военных кампаний на Ближнем Востоке и в Афганистане выкачали важные ресурсы из Азии.

Несколько помощников американского президента Дональда Трампа, включая министра обороны Пита Хегсета и его заместителя Элбриджа Колби, заявили, что США должны отдать приоритет укреплению своих сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы сдерживать Китай, который быстро наращивает свой военный и ядерный арсенал.

Ранее СМИ писали о том, что западные союзники Украины почти исчерпали свои запасы оружия из-за длительных поставок для украинской армии.

Также в Министерстве обороны США заявляли, что запас дальнобойных ракет у Соединенных Штатов и союзников ограничен.