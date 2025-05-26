У ВСУ кончились ракеты для зенитных батарей SAMP-T, поставленных Европой - Le Monde
У ВСУ кончились ракеты для зенитных батарей SAMP-T, поставленных Италией и Францией. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на источник.
Украина также уже давно не получала боеприпасы для ЗРК французского производства Crotale.
По словам украинского офицера, для борьбы с массированными атаками дронов, Украине нужно гораздо больше систем дальнего действия, таких как Patriot, Iris-T и SAMP-T.
"Сегодня у нас нет ничего, чтобы защитить юг Украины от баллистических ракет", - сказал офицер.
По словам другого источника Le Monde, "у Украины больше нет ракет для двух ее батарей SAMP-T, и она не получила ни одной ракеты за полтора года для зенитной системы ближнего действия Crotale".
В середине марта газета Corriere della Sera сообщала, что две батареи ПВО SAMP-T на вооружении ВСУ, переданные Италией и Францией, практически исчерпали запас ракет.
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