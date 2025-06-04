На российском военном аэродроме "Белая" в Иркутске в результате украинской атаки беспилотниками 1 июня оказались повреждены семь самолётов.

Это следует из спутниковых снимков американской компании Planet Labs за 4 июня, которые публикует проект "Радио Свобода" "Схемы".

На опубликованных кадрах заметны три поврежденных воздушных судна Ту-95 и четыре Ту-22.

При этом "Радио Свобода", ссылаясь на анализ видео и спутниковых снимков, заявляет об уничтожении 12 российских самолётов на всех атакованных аэродромах. Из них 7 самолётов Ту-95 и 4 судна Ту-22.

Уточняется, что также был подбит один грузовой самолёт Ан-12.

Напомним, в СБУ и Генеральном штабе Украины тем временем заявляют о поражении 41 самолета. Хотя еще вчера утром Генштаб тоже утверждал, что были подбиты 12 бортов.

Война в Украине идет 1197-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным карты украинского военного телеграм-канала Deep State, армия РФ впервые за долгое время продвинулась в районе Часова Яра - на двух участках севернее. Продвижение было со стороны Орехово-Васильевки, Григоровки и Калиновки. Также РФ продолжает наступление в Сумской области, где серая зона приблизилась к селу Андреевка, о захвате которого уже заявило российское минобороны.

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