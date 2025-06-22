Сегодня, 22 июня, войска РФ нанесли ракетный удар по учебному полигону одной из механизированных бригад ВСУ, где проходили занятия с личным составом.

Об этом сообщают Сухопутные войска Вооружённых сил Украины в своём телеграм-канале.

По данным военного ведомства, больших потерь удалось избежать, однако есть пострадавшие. Ведется расследование инцидента.

В настоящее время заявляется о троих погибших и 11 раненых военных.

Удар "Искандером" по военному полигону произошел в Херсонской области. Об этом заявил спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранский в эфире телемарафона.

По его словам, речь идет о временном учебном полигоне, где военнослужащие не проживают постоянно, а пребывают для выполнения отдельных задач.

Он заявил, что за несколько минут до удара личный состав успел рассредоточиться и укрыться, что помогло избежать больших потерь.

"К сожалению, были военные, которые пренебрегли мерами безопасности - большинство из них и пострадали", - отметил спикер.

Между тем российские военные паблики показали видео удара по украинскому полигону, о котором сообщали Сухопутные войска ВСУ. Они утверждают, что погибли около 70 военных.

Ранее армия РФ нанесла ракетный удар по полигону ВСУ в Сумской области.

Война в Украине продолжается 1215-й день. Последние новости с ключевыми событиями 22 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.