Во вторник, 24 июня, в Украине идет 1217-й день войны с Россией.

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Последние новости

10:26 Принудительная мобилизация в Первомайске Николаевской области.

08:51 Российские войска продвинулись в направлении Боровой - по линии Новомихайловки (захвачена), Радковки и Грековки. Об этом сообщает военный паблик Deep State.

Также есть ряд продвижений к югу от Константиновки - по линии Романовка-Леонидовка-Нелиповка, и под Новоторецким.

08:08 Поисково-спасательные работы в Шевченковском районе Киева завершены, сообщает ГСЧС.

В результате попадания российской ракеты в жилой дом 23 июня погибли 9 человек.

На месте удара продолжаются аварийно-восстановительные работы – специалисты демонтируют опасные конструкции.

08:05 Харьков ночью атаковали семь "Шахедов". Пострадало предприятие, частные дома и многоэтажки. Три человека обратились за медпомощью.

Один "Шахед" упал, не разорвавшись, остальные поразили три локации - две из них находятся в частном секторе Немышлянского района и одно гражданское предприятие в Салтовском.

08:00 Трое людей погибли в селе под Сумами после удара дрона, заявил глава ОВА Олег Григоров. Среди погибших восьмилетний мальчик, его тело достали из-под завалов разрушенного дома.

Также погибли мужчина и женщина.

"Удар унес жизни людей из разных семей. Все они жили на одной улице. Легли спать в своих домах. Но русские дроны прервали их сон – навсегда", - написал Григоров.

Еще трое человек были извлечены из-под завалов. Один человек – в тяжелом состоянии. Все госпитализированы.

Разрушены и повреждены дома. После попадания вспыхнул пожар.