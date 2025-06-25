Европарламент решил, что пассажирам авиакомпаний в ЕС не нужно платить за ручную кладь, таким образом поддержав предложение Европейской ассоциации по защите прав потребителей. Об этом пишет Deutsche Welle.

Согласно этому решению пассажиры рейсов смогут бесплатно брать в салон два предмета: один размерами не больше 40x30x15 см, второй не больше 100 см по сумме трех измерений и весом не более 7 кг. Изменения еще не вступили в силу, поскольку идут консультации с некоторыми странами. Окончательное голосование состоится в июле.

Жалобу в Европарламент по поводу ручной клади поступила от ассоциации еще в мае.

Ответчиками по ней выступают 7 лоукостеров: EasyJet, Norwegian, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling и Wizz Air. В качестве ручной клади они обычно разрешают бесплатно взять на борт только небольшой рюкзак, который должен помещаться под сиденьем. За любой другой багаж нужно доплачивать.

Ранее сообщалось, что львовский аэропорт может открыться уже весной. Об этом заявила гендиректор предприятия Татьяна Романовская. По ее словам, такой вариант рассматривается на случай оптимистичного развития событий.

На данный момент во Львове готовы работать до семи авиакомпаний, в частности, Wizzair, Air Baltic, Sky Up, Lufthansa и LOT. Отмечается, что в правительстве рассматривают открытие и другого аэропорта на западе Украины - ужгородского.

Также стало известно, что Wizz Air начала переговоры о возобновлении полетов с "Борисполем". Международный аэропорт "Борисполь" и лоукостер Wizz Air провели переговоры о возобновлении полетов.