Международный аэропорт "Борисполь" и лоукостер Wizz Air провели переговоры о возобновлении полетов. Однако восстановление пассажирского авиасообщения возможно только при открытии воздушного пространства, ключевым фактором для которого остается фактор безопасности.

Об сообщает в Фейсбуке пресс-служба аэропорта.

Поскольку важно поддержание авиационной инфраструктуры и квалификации персонала в надлежащем состоянии, чтобы пассажирские авиаперевозки можно было возобновить в самые быстрые сроки, с 11 по 13 февраля делегация аэропорта "Борисполь" и провела встречу с европейским лоукостером в его штаб-квартире в Будапеште. Основной темой стал оперативный запуск авиаперевозок из столичного аэропорта открытия воздушного пространства.

"Это еще один необходимый этап, который приближает нас к перезапуску полетов. Каждый день мы работаем над тем, чтобы оперативно начать принимать рейсы, обслуживать пассажиров и груз, снова связать Украину и украинцев с миром", - сообщил по результатам переговоров генеральный директор "Борисполя" Алексей Дубревский.

Осенью Кабмин запретил авиационное сообщение с Ираном, хотя у Украины сейчас нет авиасообщения ни с кем.

Также осенью авиакомпании "Новой почты" дали разрешения на полеты в Киев и во Львов, но летать она будет только в ЕС.