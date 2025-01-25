В этом году в Украине откроются "несколько аэропортов". Об этом заявил мэр города Львов Андрей Садовой.

По его словам, для этого в Украине есть возможности.

"Понятно, что в этом году в Украине начнут работать несколько аэропортов. Для этого есть технические и другие возможности. Должно быть политическое решение. Наверное, оно будет", - сказал Садовой в интервью львовским СМИ.

Также он привел пример Израиля, где даже во время войны аэропорт Тель-Авива работал и был "единственным мостом", который соединял страну с остальным миром.

Голова добавил, что там не произошло ни одного случая сбивания самолетов, потому что все они имеют спецоборудование под крыльями, которое применяется, если существует опасность атаки.

"Мир это уже прошел. У нас нет другого варианта, мы должны выживать, жить во времени войны", - добавил Садовый.

Напомним, в конце ноября премьер Шмыгаль заявил, что пока открытие авиасообщения невозможно. Он добавил, что власти проводили оценку рисков и определили потребность в средствах ПВО для того, чтобы частично открыть небо над Украиной.

Также вице-премьер Алексей Кулеба говорил о том, что открытие авиасообщения над территорией Украины в настоящее время нецелесообразно. По его словам, сначала необходимо получить достаточное количество противовоздушной обороны для того или иного аэропорта.