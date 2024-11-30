Учитывая вопросы безопасности и военную ситуацию восстановить авиасообщение Украина пока не может. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Международного транспортного форума.

По его словам, власти проводили оценку рисков и определили потребность в средствах ПВО для того, чтобы частично открыть небо над Украиной. Но из-за вопросов безопасности сейчас сделать это невозможно.

Шмыгаль напомнил, что украинская авиационная инфраструктура получила повреждения от российских атак - пострадали не менее 15 гражданских аэропортов. Также за последние три месяца РФ совершила почти 60 атак на портовую инфраструктуру, в результате чего повреждены или уничтожены почти 300 объектов и 22 гражданских судна, пострадали десятки человек.

Вместо авиаперелетов нужно развивать альтернативные способы сообщения - ж\д и автомобильный транспорт, считает премьер.

"Крайне важно развивать и альтернативные логистические маршруты. Прежде всего это автомобильные дороги и железнодорожный транспорт. В ближайшее время планируем утвердить стратегию, предусматривающую меры по дальнейшему развитию автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, в последнее время прошли слухи о намерениях властей восстановить авиасообщение ещё до окончания войны. Однако "Страна" уже писала, что это малореально.

Война в Украине идет 1011-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 30 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.