В Украине снова поднимается тема возобновлении авиаперелетов, причем, в ближайшей перспективе.

Недавно сразу несколько изданий, со ссылкой на анонимные источники в правительстве, написали о том, что авиасообщение из Украины будет начато уже до конца зимы 2025 года. И сейчас, якобы, власти ищут надежные страховые механизмы. Плюс - никак не могут решить - какой аэропорт открывать первым - Львовский или "Борисполь".

Старший партнер компании Marsh McLennan (она занимается страховкой суден, которые ходят по морскому коридору) Криспин Эллисон, выступая на днях на Киевском международном экономическом форуме, "если нам повезет, то в январе у нас будет пять или шесть авиакомпаний, которые захотят летать (из Украины - Ред.)".

Параллельно появляются и другие "намеки" на скорое возобновление полетов.

По Киеву расставили десятки новых указателей "Аэропорт Борисполь". А в регионах неожиданно активизировался передел сфер влияния на местных аэропортах.

Разбирались, действительно ли все идет к "открытию неба".

"Зеленский меня возненавидит"

О возобновлении авиасобщения в Украине говорят уже давно. Еще в в прошлом году советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона рассуждал, что нужно для открытия аэропорта "Борисполь". А руководитель ОП Андрей Ермак, встречаясь с послами, заявлял, что "Борисполь" вскоре будет принимать и отправлять воздушные суда.

Летом прошлого года "Борисполь объявил тендер почти на 52 млн гривен на комплексное обслуживание внутренних помещений аэровокзального комплекса, паркинга и других объектов аэропорта. Правда, это вызвало скандал (зачем столько денег тратить на неработающий аэропорт) и торги отменили.

Вскоре сошли на нет и обсуждения - когда же из Украины начнут летать самолеты.

Нынешним летом тема авиаперевозок снова всплыла. Министерство инфраструктуры при поддержке посольства США даже разработало дорожную карту открытия воздушного пространства.

А недавно сразу несколько изданий, ссылаясь на не названный источник в правительстве, написали, что подготовка к возобновлению авиасообщения идет полным ходом, и, якобы, первые самолеты из Украины могут полететь уже к концу нынешней зимы.

Вопрос только в механизме страхования и аэропорте, из которого начнут летать.

Косвенно эту информацию подтвердил Криспин Эллисон, выступая на КМЭФ.

По его словам, проще будет обеспечить механизм страхования, если самолеты станут вылетать из аэропорта "Львов". Но, якобы, Зеленский настаивает, чтобы первым открыли "Борисполь".

"Президент возненавидит меня за то, что я это сказал, потому что он сфокусирован на "Борисполе", но изначальный фокус - "Львов". Семь минут полета от Польши", - отметил Эллисон. Он также заявил, что "Львов намного безопаснее, чем Тель-Авив". То есть, можно летать.

Действительно ли это так, и стоит ли ожидать возобновления полетов уже в течение нескольких месяцев?

Источник "Страны" на авиарынке сказал, что тему возобновления полетов начали разогревать еще с лета.

"Это связано с назначением нового атташе, который в том числе, стал курировать инфраструкурные вопросы. По его инициативе в Варшаве собрали большую конференцию с участием профильных регуляторов ЕС, США и Великобритании, страховщиков, перевозчиков и др. Тогда же наше Мининфраструктуры презентовало дорожную карту по открытию воздушного пространства. На самом деле международные партнеры заинтересованы в возобновлении перелетов из Украины. Это как с морским коридором. Никому неинтересно, чтобы инфраструктура простаивала, если на ней можно зарабатывать. Плюс элементарно вопрос удобства для иностранного бизнеса, у которого по-прежнему остается немало интересов в Украине, несмотря на войну", - говорит источник "Страны".

Но, по его словам, международные партнеры настаивают, чтобы перелеты начались с аэропорта "Львов".

"При вылете со Львова самолет находится в воздушном пространстве Украины всего 7 минут, дальше уже Польша. Страховка будет стоить порядка 50 долларов на каждое кресло (вне зависимости от количества проданных билетов и загрузки самолета) в один конец. То есть, за небольшой самолет (скажем, Embraer на 100 мест) придется заплатить 10 тысяч долларов в оба конца. Что позволит выйти на стоимость билета на рейсы в ближайшие европейские столицы (к примеру, Варшаву) до 200 долларов в одну сторону или 400 долларов туда и обратно", - говорит нам руководитель консалтингового агентства Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

Для украинских властей тема открытия пассажирских перевозок также интересна.

"Во-первых, это большой PR - вот, смотрите, несмотря на войну, мы можем защитить свое небо и возобновить полеты. Во-вторых, под это дело можно попросить у международных партнеров больше систем ПВО. В-третьих, речь о деньгах. Аэропорты - это просто станки по печатанию денег. До войны "Борисполь" приносил по 50-60 млн долларов чистой прибыли, Львов - 20 млн. Это без учета тех миллионных потоков, которые расходились по схемам. Сейчас, понятно, будет меньше, но это все равно очень интересно, особенно с учетом проседания по другим потенциально денежным направлениям", - говорит наш источник на авиарынке.

Но наши власти, в отличие от международных партнеров, настаивают на запуске аэропорта "Борисполь".

"Якобы, Зеленский сказал, что начинаем с "Борисполя" или вообще не начинаем. Это для него принципиальный вопрос", - говорит источник.

Однако к этому есть много препятствий.

Например, финансового плана. В случае запуска полетов из "Борисполя" страховка будет многократно дороже, чем в случае с полетами ил Львова.

"Тарифы сразу же взлетают, в среднем, в 10 раз, по сравнению с теми, что могли быть со Львова. Вместо 50 долларов на кресло будем иметь уже 500 долларов в один конец. И это только страховка. Еще 100 долларов - прямые затраты перевозчика, 100 - прибыль. Таким образом в ту же Варшаву можно будет долететь за 700 долларов в один конец или за 1400-1500 туда и обратно", - говорит эксперт.

Понятно, что даже по таким тарифам некоторые украинцы летать все равно будут. Но потенциальная аудитория очень узкая, особенно с учетом того, что большинство мужчин невыездные.

При этом, по словам Ланецкого, чтобы аэропорты генерировали прибыль, нужна загрузка хотя бы в 10 рейсов в день. Набрать людей на такое количество бортов в нынешних условиях будет очень непросто.

Однако, главное возражение против открытия аэропортов - и не только "Борисполя", но и Львова - у военных.

"Идея открыть воздушное сообщение пока идет война носит исключительно пиар-характер. Власти, на фоне крайне тяжелого положения на фронте, хотят показать, что в стране хоть что-то налаживается, возвращаются элементы мирной жизни. Но военные говорят, что такой пиар может очень дорого обойтись. Открытие "Борисполя" - это вообще безумие. Пассажирские самолеты будут летать фактически по тем же траекториям, что и российские воздушные цели, которые сейчас все чаще атакуют Киев и Киевскую область, а также летят через столичный регион на запад. И потому есть большой риск случайного попадания. Кроме того, "Борисполь" находится сравнительно недалеко от российской границы. Поэтому риски прилета по нему крайне высоки. А россияне обязательно ударят, когда узнают, что мы собираемся возобновлять полеты. И на этом вопрос будет снят. С Львовом, на первый взгляд, проще. После взлета самолет будет в воздушном пространстве Украины менее 10 минут. Однако до Львова тоже, как известно, долетают российские ракеты. Реже, чем до более восточных регионов, но долетают. И если там будет такая жирная цель как действующий аэропорт, то россияне, уверен, потратятся на то, чтоб нанести по нему массированный удар, разрушить терминал и взлетно-посадочную полосу. И пока нет таких систем ПВО, которые бы на 100% гарантировали защиту. И это не говоря уже о том, что ради усиления защиты аэропортов нужно будет откуда-то перебрасывать системы ПВО, количество которых не безгранично. А это будет означать, что придется лишать защиты какие-то другие территории. Нужно ли это делать ради пиара? И еще важный момент. Полеты не будут возможны во время воздушной тревоги. А она иногда может длиться часами и по несколько раз в день. В таких условиях никакого стабильного расписания полетов быть не может. Люди просто долгими часами будут ждать своих рейсов. И в таких условиях летать через Польшу будет даже быстрее. Поэтому идея возобновить авиасообщение до окончания боевых действий крайне сомнительна", - говорит источник.

"Подбираются к аэропортам"

Тема аэропортов в целом всплывает все чаще. И не только применительно к истории с возобновлением авиаперелетов,

По региональным аэропортам в этом году вообще наблюдается аномальная активность, - говорит нам аналитик компании "Европатруль" (занимается исследованиями транспортных рынков" Вячеслав Коновалов.

К примеру, во Львове недавно презентовали план поэтапного восстановления аэропорта имени Данила Галицкого, а авиакомпания Supernova "Новой почты" не так давно получила разрешения на авиарейсы из Львова в Прагу и Киев. Правда, затем в самой авиакомпании уточнили, что речь не идет о возобновлении полетов из Украины в ближайшее время - пока воздушное пространство закрыто.

Тем не менее, на авиарынке говорят, что "Новая почта", якобы, не прочь выкупить аэропорт Львова, если появится такая возможность. В самой компании, впрочем, это не подтверждают.

В Тернополе вокруг местного аэропорта разгорелся скандал. Директор предприятия "Теонопольавиаавтотранс" Владимир Кулак заявил, что на земли аэропорта претендует Великогаевская ОТГ, которая дала разрешение на застройку близлежащей территории.

За скандальной стройкой, якобы, стоит местный ресторатор и бизнесмен Иван Зазуляк (на нем зарегистрарованы фирмы "Зазуляк Студио" и "Козацька смакота").

Напомним: одно время аэропорт Тернополя даже называли в числе претендентов на прием бортов в случае открытия воздушного пространства.

Как рассказали "Стране" местные активисты, готовится "дерибан" земли и Черновицкого аэропорта.

"Могут быть выделены участки военным плюс к земле подбирается несколько местных бизнесменов", - говорит нам активист.

Скорее всего, силовикам отойдет и аэропорт "Ужгород", который еще недавно также называли в качестве претендента на прием пассажирских самолетов в военное время (из-за его выгодного месторасположения). Взлетная полоса фактически уходит на территорию Словакии, где риски для безопасности бортов минимальные). Но, как заявил недавно заместитель руководителя ОП и экс-глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, "Аэропорт передали Министерству внутренних дел. Тут планируют создать европейский хаб авиаобеспечения гражданской защиты".

По его словам, аэропорт "Ужгород" мог бы обеспечивать полеты, но он неудобно расположен.

"До Закарпатья из Киева - 800 километров. от Харькова еще дальше. Если смотреть на логистику, иногда удобнее доехать поездом до польского аэропорта и полететь сразу во все стороны, чем ехать до Закарпатья", - сказал Микита. Впрочем, многие украинцы сейчас спокойно едут через Закарпатье в аэропорт Будапешта. По километражу это на 300 километров дольше, чем до Варшавы, но зато не нужно стоять в огромных пробках на польской границе.

"С начала войны вся полетная инфраструктура зависла мертвым грузом. И вот сейчас начинаются попытки по-новой ее переделить. То, что в принципе может генерировать деньги, отойдет "своим", но это пока. После окончания войны тема приватизации аэропортов всплывет одной из первых, к тому же "Борисполю" и "Львову" уже проявляют интерес американские инвесторы. По мелким региональным аэропортам задача максимум - раздерибанить имущество, в первую очередь, земли, чем сейчас и начинают заниматься", - говорит наш источник на авиарынке.