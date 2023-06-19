Аэропорт "Борисполь" планирует потратить почти 52 миллиона гривен на уборку неработающих терминалов.

Об этом сообщается на сайте государственных закупок Prozorro.

По опубликованным данным, победитель торгов должен будет убирать в терминалах и других зданиях аэропорта 831 умывальник, 800 унитазов, 233 писсуара и 167 душевых.

Услуги должны предоставляться в период с 1 августа 2023 года по 30 июля 2024 года, то есть в течение 12 месяцев. Ожидаемая стоимость услуг составляет 51 млн 777 тысяч 332 грн сорок пять копеек. Конечный срок подачи тендерных предложений - 28 июня.

Известно, что аэропорт "Борисполь" не работает на прием и отправление пассажирских рейсов с начала полномасштабной войны с Россией.

Ранее мы писали, что в прошлом году Кураховская военная администрация закупила 20 новых iPhone почти на миллион гривен.

А входящая в "Укроборонпром" компания хотела купить за 6,3 млн пять автомобилей Audi A6 с акустикой и сабвуфером.

Тем временем журналисты проекта "Нашi грошi" провели расследование о закупке Минобороны Украины кевларовых шлемов по завышенной почти в четыре раза цене. За закупки отвечали уже уволенные чиновники, находящиеся сейчас в СИЗО и имеющие подозрения от СБУ за закупки бронежилетов.