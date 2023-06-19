Аэропорт "Борисполь" потратит больше 50 миллионов на уборку неработающих терминалов
Аэропорт "Борисполь" планирует потратить почти 52 миллиона гривен на уборку неработающих терминалов.
Об этом сообщается на сайте государственных закупок Prozorro.
По опубликованным данным, победитель торгов должен будет убирать в терминалах и других зданиях аэропорта 831 умывальник, 800 унитазов, 233 писсуара и 167 душевых.
Услуги должны предоставляться в период с 1 августа 2023 года по 30 июля 2024 года, то есть в течение 12 месяцев. Ожидаемая стоимость услуг составляет 51 млн 777 тысяч 332 грн сорок пять копеек. Конечный срок подачи тендерных предложений - 28 июня.
Известно, что аэропорт "Борисполь" не работает на прием и отправление пассажирских рейсов с начала полномасштабной войны с Россией.
Ранее мы писали, что в прошлом году Кураховская военная администрация закупила 20 новых iPhone почти на миллион гривен.
А входящая в "Укроборонпром" компания хотела купить за 6,3 млн пять автомобилей Audi A6 с акустикой и сабвуфером.
Тем временем журналисты проекта "Нашi грошi" провели расследование о закупке Минобороны Украины кевларовых шлемов по завышенной почти в четыре раза цене. За закупки отвечали уже уволенные чиновники, находящиеся сейчас в СИЗО и имеющие подозрения от СБУ за закупки бронежилетов.