На днях из киевского аэропорта "Борисполь" вылетел самолет Boeing 777-300. Как сообщила пресс-служба аэропорта, состоялся технический перегон борта в Европу.

Сам факт вылета самолета из закрытого с начала войны "Борисполя" (хотя он и не первый с начала вторжения) многие восприняли как своего рода "подготовку" к возобновлению регулярных полетов гражданской авиации из Украины (о чем власти регулярно говорят).

Параллельно начала разноситься "зрада". Вылетевший самолет ранее числился в воздушном парке российской авиакомпании "Азур", а с конца 2021 год стал летать на маршрутах компании "Азур Украина". Поэтому появилась версия, что "самолет вызволили по договоренности с россиянами".

На самом деле история этого борта, и, в частности, ее украинский отрезок, весьма интересны. И, отчасти, проливают свет на то, что сейчас происходит в украинской авиации и действительно ли реально возобновление полетов еще до окончания войны.

"Страна" узнала, что за самолет улетел из "Борисполя", и что это значит.

Бомонд, Карибы и чемодан долларов

Boeing 777-300, который на днях улетел из "Борисполя", был выпущен в 2007 году. В апреле этого же года он пополнил воздушный парк авиакомпании Emirates, а в июне 2019 года перешел в российский Azur с позывным KATEKAVIA

В декабре 2021 года этот борт перерегистрировали под авиакомпанию Azur Air Ukraine (ранее она была известна как UTAir Ukraine).

Компании этот самолет был нужен под дальнемагистральные полеты. На тот момент из Украины не было чартеров на курорты Мексики, хотя это направление пользовалось хорошим спросом.

Украинское подразделение "Анекс тур" продавало путевки на мексиканское побережье Карибского моря, но отправляло туристов рейсами Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле. Дорога была очень изматывающей - туристы добирались до места назначения около 25 часов.

Новый Boeing должен был решить эту проблему, так как позволял добираться напрямую из "Борисполя" и сократить время полета почти вдвое. Кроме того, появлялась существенная экономия в цене.

Салон самолета оперативно брендировали в корпоративные цвета Azur Air Ukraine. При этом выглядел он, как вспоминают пассажиры, "совсем новым".

Первый рейс Киев-Канкун вылетел из "Борисполя" 29 декабря 2021 года и был забит под завязку.

"Создавалось такое впечатление, что там собрался весь бомонд Киева, такого обилия бредовых сумок и дорогих вещей, собранных в одном салоне самолета, я давно не видела", - говорит нам киевлянка Марина, которая летела тем рейсом.

Полет прошел нормально. Но вот на обратном пути, спустя 10 дней, случилась странная история.

Пассажиры, собравшиеся у стойки регистрации, с удивлением узнали, что за то, чтобы их пустили обратно самолет, каждому, включая детей, нужно было заплатить по 80 долларов. Администрация аэропорта пояснила этот тем, что, якобы, авиакомпания не оплатила аэропортовые сборы, и теперь придется платить людям.

Поднялся скандал, сразу же образовалась "инициативная группа" из числа пассажиров, которая "начала поднимать связи". И уже через несколько часов представитель авиакомпании каким-то образом материализовался в порту Канкуна и привез нужную сумму в буквальном смысле "в чемодане".

"Среди пассажиров тогда пошел слух, что на борту был влиятельный киевский чиновник, он позвонил в спецслужбы, и те надавили на владельца украинского "Азура", поставив ультиматум - или рассчитываешься и люди летят, или работать в Украине больше не будешь", - рассказывает Марина.

Судя по всему, инцидент замяли, потому что самолет совершил еще несколько рейсов в Канкун. Но, на момент начала войны, как раз был в "Борисполе". И застрял там надолго.

"Подключилось американское посольство"

Не менее захватывающая и история недавнего "освобождения" Boeing 777-300 из аэропорта "Борисполь".

Как рассказал нам источник на авиарынке, ни со скорым возобновлением полетов, ни с вывозом самолета "по договоренности с россиянами" перегон этого борта не имеет ничего общего.

"На самом деле самолет никогда не был собственностью ни российского, ни украинского Azur. Им владеет компания AerCap, крупнейший лизингодатель воздушных суден в мире. Ей принадлежит 3,5 тысячи самолетов - 11% всего мирового парка. Одним из инвесторов этой компании является американская General Electric. AerCap Уже давно пыталась получить свой самолет, "зависший" в "Борисполе", но смогла это сделать лишь после вмешательства Белого дома", - рассказал нам источник.

По его словам, были звонки из администрации Байдена в ОП.

"Ходят слухи, что чуть ли не Байден лично Зеленскому звонил по этому самолету", - говорит источник.

Плюс подключалось посольство США в Украине. И только после этого дали "добро" на вылет.

Источник также намекнул на то, что лизинговую компанию в Киеве хотели "обилетить" (то есть, вымогали взятку), и этим, якобы, поясняется такой длительный срок пребывания борта в украинском аэропорту.

Что касается возобновления полетов, то, как говорит наш источник на авиарынке, этот вопрос пока всерьез не рассматривается. Хотя технически это возможно организовать из аэропортов западных областей и даже из "Борисполя", прикрыв их системами ПВО, но на практике реализовать это сейчас нереально.

"Во-первых, никто не будет отвлекать системы ПВО для постоянного дежурства около гражданских аэропортов в то время как они нужны на фронте, для защиты крупнейших городов, военных объектов, включая военные аэродромы. Во-вторых, страховка и прочие условия для тех смельчаков, которые отважатся летать будут запредельно дорогими. С учетом этих вводных, билеты будут очень дорогими. К примеру, из Киева в Берлин - не меньше 1000 евро. Кто полетит по такому ценнику? Может насобираете людей на пару рейсов в неделю, но это ни о чем. Украинским авиакомпаниям гораздо выгоднее сдать свои борты в лизинг и просто получать за них деньги или летать по чартерным заказам турфирм из иностранных аэропортов, что они сейчас и делают", - сказал наш источник.