Из киевского аэропорта "Борисполь" вылетел самолет - четвертый за 22 месяца войны.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба международного аэропорта.

"19 декабря 2023 около 9 утра был выполнен технический перегон воздушного судна Boeing 777-300 из аэропорта "Борисполь" в аэропорт в Европе по запросу эксплуатанта - украинской авиакомпании Skyline Express. Рейс придерживался самых высоких стандартов авиационной безопасности и безопасности полетов, согласно директивам, действующим на время введения военного положения в Украине, и, следует отметить, без пассажиров или груза на борту". - сказано в сообщении.

Даже при закрытии воздушного пространства аэропорт остается направленным на обеспечение операционной готовности и финансовой устойчивости, в частности, по обслуживанию инфраструктуры и сохранению сертификации персонала, добавили в пресс-службе.

С момента закрытия воздушного пространства Украины 24 февраля 2022 года воздушные суда Skyline Express находились на стоянке в аэропорту Борисполя, проходя постоянную техническую поддержку и обслуживание.

При этом в Украине реализуется комплексная концепция архитектуры безопасности, направленная на обеспечение необходимых стандартов авиационной безопасности и безопасности полетов в условиях военного положения. Состоявшийся технический перегон способствует тестированию политики восстановления и "является стратегическим шагом для украинских авиакомпаний, помогая им снижать затраты и улучшать шансы выживания в сложных авиационных средах", заявили в аэропорту. Эта стратегическая инициатива открывает путь к восстановлению регулярных операций, как только ответная оценка рисков это позволит.

В начале декабря глава Офиса президента Андрей Ермак в аэропорту "Борисполь" провел встречу с представителями дипломатического корпуса и заявил, что аэропорт будет открыт для воздушных судов первым в Украине.

А в середине ноября Ермак во время своей поездки в США говорил, что в Украине еще до завершения войны, вероятно, откроют один из гражданских аэропортов.