В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введен план "Ковер". Самолеты перенаправляют в Шереметьево.

Об этом сообщают российские паблики.

План "Ковер" означает, что есть угроза поражения самолетов либо было зафиксировано пересечение границы РФ.

Минобороны РФ за утро уже четыре раза заявляло о попытке Украины атаковать РФ дронами. Заявлялось, что все БПЛА были сбиты в Брянской области.

Днем в РФ сообщили, что Московскую область атаковали дроны. Мэр Москвы заявил, что силы ПВО сбили БПЛА в Одинцовском городском округе. Заявлено, что разрушений и пострадавших нет.

Напомним, 17 декабря минобороны РФ заявляло о сбитии 35 беспилотников в пределах Ростовской, Волгоградской и Липецкой областей. Сообщалось о взрывах в Ростовской области в районе военного аэродрома.

Война в Украине идет уже 663-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 декабря 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои под Авдеевкой. Под Купянском россияне продвигаются по лесу в районе Лимана Первого, но не могут пройти вперед в Синьковке. Под Бахмутом армия РФ наступает по трассе на Часов Яр, сейчас бои продолжаются у восточных и северных окраин Богдановки. К югу от Бахмута "трудная ситуация" у ключевой высоты возле села Клещеевка.

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