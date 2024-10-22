Украинские телеграм-каналы со ссылкой на приказ Государственной авиаслужбы распространили новость о том, что самолетам "Новой почты" разрешили летать в Киев и Львов.

В приказе сказано, что логистическая компания получила право на эксплуатацию воздушных линий Львов-Прага-Львов и Киев-Прага-Киев.

Однако, как оказалось, это лишь техническое разрешение: поскольку небо в Украине закрыто, о полетах из Киева или Львова сейчас речь не идет, а пока у "Новой почты" появляется лишь возможность чартерных рейсов внутри ЕС.

Агентство по авиационной безопасности Евросоюза уже выдало разрешение Supernova Airlines, входящей в состав группы Nova, на полеты в Европе, необходимое для неевропейских авиакомпаний. Это означает, что компания сможет осуществлять коммерческие рейсы в небе Евросоюза, финальная подготовка к которым продолжается.

Пресс-служба "Новой почты" также заявила, что самолёты в Украину летать не будут, пока небо над страной закрыто.

В феврале СМИ писали, что аэропорт "Борисполь" готов возобновить работу.

Вскоре пресса также сообщила, что Украина ведет переговоры с западными регуляторами о возобновлении авиаперелетов во время войны.