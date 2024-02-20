Киевский аэропорт "Борисполь" через три недели возобновит работу.

Такую новость распространяют телеграм-каналы со ссылкой на телеканал Espresso.

Однако в сюжете телеканала ничего о скором возобновлении работы аэропорта не говорилось. Журналист канала рассказал, что сейчас в аэропорту находятся 3500 человек, которые ведут подготовительные работы. По их словам, им необходимо три недели для возобновления работы аэропорта.

Однако это не значит, что через три недели аэропорт начнет работу, так как для этого должен быть снят запрет на использование воздушного пространства Украины, а авиакомпаниям нужно получить разрешение на полеты.

Но когда это произойдет, никто не знает. Руководство авиацией ранее заявляло, что до конца активной фазы боевых действий воздушное пространство Украины будет заблокировано для воздушных судов.

Генеральный директор "Борисполя" Алексей Дубревский говорил, что аэропорт готовится к возобновлению послевоенной деятельности уже сейчас, чтобы потом не тратить на это время.

"Нам удалось устранить все повреждения. Мы готовы начать работу в кратчайшие сроки", - сказал Дубревский.

Но для восстановления работы аэропорта нужно ещё получить положительную оценку от EASA - Агентства по авиационной безопасности Европейского Союза.

Напомним в декабре из аэропорта "Борисполь" вылетал самолет.

"Страна" подробно рассказывала, что это был за борт.