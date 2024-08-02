"Новая почта" в Харькове теперь закрывается на время воздушных тревог, которые в городе могут дляться по несколько дней.

Об этом сначала массово сообщали харьковчане, а затем подтвердила и сама компания в комментарии изданию Staus Quo.

В компании отметили, что режим работы может отличаться в зависимости от конкретного отделения и ситуации. По словам представителей "Новой почты", если нет угрозы, то отделения будут открываться уже через 15 минут. Однако если угроза сохраняется, время закрытия может быть продлено на неопределенный срок.

"Новая почта" объясняет, что такие меры введены для безопасности работников и клиентов. Однако пользователи ее услуг опасаются, что не смогут получить свои посылки, а скоропортящиеся товары придут в негодность.

Напомним, 25 июля в Харькове закончилась самая длинная с начала войны воздушная тревога. Она длилась более двух суток.

Между тем по складам и другим объектам "Новой почты" россияне за время войны не раз наносили удары. Так, в начале мая был атакован сортировочный центр компании в Одессе.