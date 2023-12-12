Во вторник, 12 декабря, в Борисполе Киевской области перестала работать система оповещения о воздушной тревоге.

Об этом сообщает горсовет.

Причина сбоя не указывается.

Также о том, что перестала работать система оповещения о воздушной тревоге сообщили в Сумах. Там пояснили, что это произошло из-за сбоя в работе "Киевстара".

Временно информировать о воздушной тревоге будут экипажи полиции с громкоговорителями.

Ранее мы сообщали о масштабном сбое мобильного оператора "Киевстар".

Причиной назвали хакерскую атаку.

Сбой в работе интернета "Киевстар" также отразился на работе некоторых банкоматов "Прриватбанка"

После "Киевстара" о перебоях в работе сообщили клиенты еще одного мобильного оператора "Водафона", а также в Монобанке.

Война в Украине идет уже 657-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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