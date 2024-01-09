В компании "Новая почта" сообщили о том, что меняют название на NOVA.

Об этом говорится на сайте "Новой почты".

"Мы уже гораздо больше, чем почта, поэтому убираем это слово в названии группы компаний и оставляем широкое, без барьеров - NOVA", - говорится в пресс-релизе компании.

Там напоминают, что кроме доставки, компания предоставляет и другие услуги.

"Уже есть NovaPay, открывающая счета для клиентов. Nova Digital, предлагающая IT-решения, позволяющие не переживать за родных или за защиту бизнеса от кибератак. Nova Global, доставляющая с разных континентов. А сама "Новая почта", кроме доставки, продает услуги фулфилмента, фрахтовых перевозок и работает в Европе", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе говорится, что группа компаний NOVA состоит из следующих компаний: "Нова пошта в Украине", Nova Post Europe, NovaPay, Nova Global, Supernova Airlines, Nova Digital.

Напомним, что после Марьинки в городе Курахово Донецкой области с 25 декабря закрылась "Новая почта".

Ранее мы писали о том, что в Харькове российская ракета ударила по терминалу "Новой почты", погибли люди.