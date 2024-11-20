Открытие авиасообщения над территорией Украины в настоящее время нецелесообразно.

Об этом заявил вице-премьер Алексей Кулеба.

"Когда у нас будет достаточно противовоздушной обороны для того или иного аэропорта, мы сможем об этом говорить. На сегодняшний день, к сожалению, это нецелесообразно", – объяснил Кулеба.

Ранее "Страна" разбиралась, реально ли возобновление авиасообщения над Украиной в ближайшей перспективе.

Война в Украине продолжается 1001-й день. Последние новости с ключевыми событиями 20 ноября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Россияне продолжают наступление в Часовом Яре, сообщил Deep State. За сутки неприятелю удалось продвинуться как в самом городе, так и у его северной окраины. Карта Deep State также показывает, что армии РФ осталось меньше пяти километров чтобы окружить части ВСУ южнее Курахово. За неделю противник сократил это расстояние почти на километр, а серая зона в "кармане" постепенно увеличивается.

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