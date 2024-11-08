Украина прекращает воздушное сообщение с Ираном.

Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины, сообщает его представитель в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Остановить действие соглашения о воздушном сообщении между правительством Украины и правительством Исламской Республики Иран, заключенной в Тегеране 9 июля 1993 года", - сказано в документе.

Отметим, что сейчас в Украине вообще любое авиационное сообщение запрещено. Поэтому в данном случае речь идёт скорее о символическом шаге.

В Украине периодически возникают разговоры о возобновлении авиасообщения.

Так, в последний раз это было в октябре, когда украинские телеграм-каналы со ссылкой на приказ Государственной авиаслужбы распространили новость о том, что самолетам "Новой почты" разрешили летать в Киев и Львов. Однако, как оказалось, это лишь техническое разрешение: поскольку небо в Украине закрыто, о полетах из Киева или Львова сейчас речь не идет, а пока у "Новой почты" появляется лишь возможность чартерных рейсов внутри ЕС.

А в феврале СМИ писали, что аэропорт "Борисполь" готов возобновить работу.