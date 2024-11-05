Евросоюз запустит скоростное железнодорожное сообщение между Киевом и Берлином.

Об этом сообщается на официальном сайте Европарламента.

Запуск движения скоростных поездов из Германии в Украину предусмотрен до 2040 года.

Ранее в скоростных поездах и на экранах двух украинских вокзалов появились уведомления на языке жестов.

Из них можно узнать о начале воздушной тревоги, расположении уборных, детских зон, вспомогательных сервисах на вокзалах и поездах и другую важную информацию.Нововведение призвано обеспечить доступ к информации для людей с нарушениями слуха. Перевод на украинский жестовый язык осуществляли профессиональные переводчики общественного движения "Социальное единство".

Также мы сообщали, в Украине появился первый вагон для детей с манежами и пеленальными столиками.

Купейный вагон оснащен таким образом, чтобы детям и их родителям было комфортно, безопасно и интересно в дороге. До конца года в "Укрзализныци" планировали запустить ещё семь таких вагонов.

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