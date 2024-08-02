В Украине появился первый детский вагон в поезде.

Об этом сообщает компания "Укрзализныця".

Купейный вагон оснащен таким образом, чтобы детям от 0 до 8 лет и их родителям было комфортно, безопасно и интересно в дороге. В частности, там есть детские манежи и пеленальные столики в туалете.

Первый такой вагон будет курсировать в составе поезда №15/16 Харьков – Ясиня с 8 августа. Билеты уже поступили в продажу, но только через приложение. Цена для родителей такая же, для детей до 5 лет - бесплатно.

До конца года планируют запустить еще семь таких вагонов.

Напомним, что ранее в украинских поездах появились женские купе. Первые поезда с такими купе появились год назад. А в октябре прошлого года "Укрзализныця” добавила женские купе еще на четырех рейсах.

Также с 1 августа текущего года компания "Укрзализныця" добавляет женские купе еще на четырех рейсах дальнего сообщения.

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