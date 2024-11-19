Анализируем итоги 1000-го дня войны в Украине.

Первые удары "дальнобоем"?

Сегодня Россия официально заявила, что по ее территории Украина ударила дальнобойными американскими ракетами.

Минобороны РФ сообщило, что ночью был запуск шести баллистических ракет ATACMS по Брянской области. Пять из них, как утверждается, были сбиты, еще одна повреждена и упала "на техническую территорию военного объекта", вызвав пожар. Разрушений, как заявляется, нет.

"Удары по Брянской области ракетами ATACMS - сигнал, что Запад хочет эскалации", - заявил по этому поводу глава МИД РФ Сергей Лавров.

Украина еще утром заявляла об ударе по военному складу в Карачеве Брянской области (115 километров от украинской границы), но не уточняла, чем именно. Генштаб официально применения ATACMS не подтверждал, но украинские СМИ еще до российских заявлений писали, что по складу били именно этими ракетами.

Также не подтвердил удара и Зеленский - хотя и не опроверг его.

"Простите без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный "Нептун" и не один. И теперь у нас есть ATACMS и мы все это будем использовать", - сказал украинский президент, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом президент подтвердил, что Украина получила разрешение на "дальнобой".

"Теперь когда есть соответствующие решения и не только в медиа, но и соответствующих стран, очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился", - сказал Зеленский.

Тем не менее украинские блогеры, близкие к Офису президента, публиковали видео старта ракет, утверждая, что это американская баллистика, летящая по России. Кроме того, информацию подтверждают американские источники газеты New York Times.

Таким образом, если сообщения об ударе ATACMS действительно реальные, то нанесен первый удар после сообщений СМИ о разрешении Байдена о снятии запрета на "дальнобой".

При этом удар по Брянской области вносит коррективы в публиковавшиеся ранее данные. Так, западные медиа утверждали, что зона нанесения дальнобойных ударов по России ограничится Курской областью либо вообще украинским плацдармом в этом регионе. Но, как видим, удар, который уже подтвердила и Россия, наносился весьма далеко от зоны боевых действий под Курском - по Брянской области.

Также по сути дезавуированы слухи о том, что "дальнобой" предназначен для ударов по северокорейским солдатам (прилёт был, судя по украинским данным, по складу оружия).

Путин изменил ядерную доктрину. Что дальше?

Возникает вопрос - почему Россия достаточно быстро в официальном порядке заявила об ударе ATACMS? Ведь обычно российское минобороны вообще не комментирует прилеты по своим объектам.

Возможно, заявление последовало в рамках уже заготовленной реакции Москвы на ожидаемый удар. За которым, не исключено, последуют и какие-то действия.

И одно из них с утра уже последовало - Путин выпустил указ, которым утвердил изменения в российской ядерной доктрине.

Вот главные изменения доктрины, которые вступают в силу:

1. Агрессия против России и ее союзников со стороны неядерной страны при поддержке ядерного государства будет рассмотрена как совместное нападение;

2. Россия может применить ядерное оружие при критической угрозе суверенитету и территориальной целостности себя и Беларуси;

3. Среди условий для применения ядерного оружия прописан старт баллистических ракет против РФ (именно такими ракетами являются ATACMS - Ред.)

4. Ядерный ответ со стороны РФ возможен при "критической угрозе ее суверенитету" даже обычным оружием, при массированном старте военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников, других летательных аппаратов и пересечении ими российской границы.

5. Предоставление территории и ресурсов для агрессии против РФ - также основание для ядерного сдерживания.

Ключевое изменение - в первом пункте. Он очевидно выписан конкретно под войну в Украине и призван обосновать возможность использования Россией ядерного оружия как против Украины, так и против стран, которые Киеву в войне помогают. То есть, против США и их союзников по НАТО.

Ранее представители российской власти на разных уровнях посылали сигналы, что Москва может применить ядерное оружие в случае ударов западными дальнобойными ракетами по ее территории. В частности, вчера это дал понять спикер Госдумы Володин. Путин ранее заявлял, что такие удары будут означать прямое участие стран Запада в войне против России. А сегодня об этом заявил спикер Кремля Песков.

"Использование Украиной западных неядерных ракет против РФ по новой доктрине может повлечь ядерный ответ", - заявил Дмитрий Песков.

Ключевой момент не только в том, что такая возможность прописана в ядерной доктрине, но и в том, что о ней сказал официальный спикер Кремля Песков, а не дежурный "вестник апокалипсиса" Дмитрий Медведев или какой-нибудь российский депутат или политик. По сути Кремля устами Пескова впервые с начала войны заявил о возможности использования в ней ядерного оружия и назвал конкретный повод для этого (удары дальнобойными ракетами).

"Возможно, это первый случай, когда Кремль прямо признал потенциальное использование ядерного оружия в ответ на удары по территории России с использованием ракет большой дальности. Проще говоря, Песков откровенно признает, что Кремль сейчас рассматривает возможность ядерного удара", - считает старший научный сотрудник центра изучения России и Евразии Фонда Карнеги Татьяна Становая.

Дмитрий Медведев, к слову, также не остался в стороне и прокомментировал вопрос.

Он заявил о риске третьей мировой войны с ядерными ударами и гибели "значительной части человечества".

"Использование ракет альянса подобным образом теперь можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII. Может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества", - пишет Медведев.

Какой будет в реальности реакция Кремля - мы уже подробно анализировали в отдельной статье. Если кратко, то никаких вариантов исключать нельзя, включая и ядерный удар. Либо по Украине, либо даже по странам Запада.

Однако у РФ есть и ограничения, которые могут побудить Москву действовать более осторожно, дождавшись, например, прихода к власти Трампа. Пи таком сценарии Кремль попытается действовать "гибридно" - воздерживаясь до инаугурации нового президента США от использования "ядерки", но при этом активно давая понять, что РФ к этому готовится и удар может быть нанесен вот-вот, чтоб усилить переговорные позиции к началу общения с Трампом.

В тоже время, среди экспертов есть мнение, что Путин не будет ждать инаугурации и может предпринять некие резкие действия в ответ на удары дальнобоем уже в ближайшее время.

"Нынешняя ситуация вызывает у Путина значительный соблазн эскалации. Поскольку Трамп еще не пришел на должность, такой шаг не помешает каким-либо немедленным мирным инициативам, а мог бы усилить аргумент Трампа относительно прямого диалога с Путиным. В то же время это подвергнет Байдена критике за то, что он является катализатором эскалации, и потенциально помешает Украине использовать дальше ракеты большой дальности", - пишет Становая.

По ее мнению, Путин может рассматривать текущую ситуацию "как стратегический "промежуточный" момент".

"Предполагая возможные мирные инициативы от Трампа, в то же время подчеркивая, как он считает, "безответственность" политики Байдена. Путин может попытаться поставить Западу перед двумя резкими выборами: "Вы хотите ядерной войны? Вы это получите" или "Окончим эту войну на условиях России". Это знаменует собой очень опасный момент", - пишет аналитик.

Нанесет ли Путин ядерный удар, мы разбирали в сентябре в отдельной статье. Приведем отрывок из этого текста, касающийся сценария удара ядерным оружием по Украине:

"В информационном поле Украины распространено крайне легкомысленное отношение к такой перспективе. Часто можно встретить точку зрения, что ядерный удар по Украине никак не повлияет на ход войны, зато отправит Россию в международную изоляцию и в итоге принудит Москву к капитуляции.



Однако в реальности ядерный удар – один из самых страшных сценариев для Украины.

Никто не может гарантировать, что реакция мирового сообщества будет действительно жесткой. Правда, в СМИ появлялись неподтвержденные данные, что США угрожали Москве уничтожением флота в случае ядерного удара по Украине, однако это (как и любой другой вариант военного ответа Запада), означало бы вступление НАТО в войну с Россией и с высокой вероятностью привело бы к использованию РФ ядерного оружия, так как обычным оружием Россия Альянсу противостоять не сможет. Будет ли НАТО так рисковать из-за Украины - вопрос открытый.

Китай и другие страны глобального Юга неоднократно выступали против применения ядерного оружия. Но какой будет их реакция, если Кремль его применит, точно не известно. Разорвут ли они отношения с РФ, из-за чего обрушится ее экономика? Либо же побоятся загонять Путина в угол, чтобы самим не получить ядерный удар? На все эти вопросы нет однозначного ответа.

А если со стороны мирового сообщества после первого ядерного удара не будет серьезного ответа, то перед Украиной возникнет развилка всего лишь из двух вариантов.

Первый - прекратить сопротивление и капитулировать. Причем речь в этом случае будет идти уже не о согласии на потерю части территории и остановку войны по линии фронта ("корейский сценарий", который в Украине часто называют капитуляцией, хотя капитуляцией он не является: страна сохраняет суверенитет, армию, контроль над большей частью территории), а о капитуляции в прямом смысле слова - с оккупацией всей страны российской армией, роспуске ВСУ, назначением Москвой новых руководителей Украины и т.д. Так было с Японией в 1945 году после ядерных ударов по Хиросиме и Нагасаки.

Второй вариант: в случае отказа от капитуляции могут последовать новые серии ядерных ударов по Украине. Если Кремль не получит жесткого ответа от международного сообщества после первого удара, то вряд ли его что-либо остановит от нанесения новых ударов, которые рано или поздно лишат Украину возможности продолжать сопротивление.

Если же реакция мира будет действительно жесткой и поставит Россию на грань разгрома, то это может привести к глобальной ядерной войне.

Все эти сценарии настолько ужасны, что по поводу них хочется сказать только одно: такого не может быть, потому что не может быть никогда. Однако после вторжения РФ в 2022 году, в вероятность которого тоже мало кто верил, эта формула уже не работает. Оно показало, что, к сожалению, реальны даже самые страшные варианты.

Тем более что и в Украине, и на Западе, и в России очень сильны позиции "партии войны". В Киеве и в Вашингтоне она заявляет, что не нужно бояться поднимать ставки, так как РФ не решится применить ядерное оружие и в конце концов "сольется". В Москве она утверждает, что не стоит опасаться применить ядерное оружие или выдвигать ультиматум с угрозой его применения, потому что Запад не решится на жесткий ответ и в конце концов "сольется". Но в итоге расчеты партий войны по обе стороны линии фронта могут оказаться ошибочными и ситуация выйдет из-под контроля. Гарантированно избежать худшего развития событий можно только одним способом – как можно скорее остановить войну в Украине".

Ситуация на фронте

Сегодня наступил тысячный день войны в Украине.

Россияне продолжают продвигаться в Часовом Яре, сообщает украинский военный паблик Deep State. За минувшие сутки они продвинулись как в самом городе, так и на его северном фланге.

Военный обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке заявляет, что россияне почти подошли к стадиону "Авангард" в центре города.

"Российские войска впервые замечены в центре Часова Яра. И если мы посмотрим на местность вокруг, не похоже, чтобы повсюду вокруг были готовые к бою украинские солдаты. Мы видим сплошные руины и применение украинцами дронов, чтобы атаковать россиян. Это всегда указывает на то, что россияне уже контролируют эту территорию, а украинцы атакуют их дронами, находясь примерно в 100 метрах западнее", - заявил журналист.

Также, как полагает украинский военный обозреватель Богдан Мирошников, на южном фланге близок к падению плацдарм ВСУ в районе Клещеевки.

"Похоже, что клещиевско-андреевский плацдарм доживает последние дни. 1,5 года держать то, что уже давно разрушено – это сверхчеловеческие усилия. В контексте операции в Часовом Яру это, конечно, очень плохо. И это ухудшает наши позиции в направлении Константиновки. Ибо после ликвидации клещиевского плацдарма, Часов Яр долго держаться не сможет. Тем более, что там снова началось наше проседание", - написал Мирошников.

При этом, по карте Deep State, продвижений у РФ к югу от Часова Яра за последнее время не было.

В тоже время на картах российских пабликов указано, что почти вся территория в районе Клещщевки и Андреевки к востоку от канала Северский Донец-Донбасс уже занята армией РФ.

Россиянами осталось меньше пяти километров до окружения ВСУ южнее Курахово, свидетельствует карта Deep State. За неделю РФ сократила это расстояние почти на километр, а серая зона в "кармане" постепенно увеличивается.

Тем временем усиливается угроза наступления россиян на Курахово с севера, заявляет военный обозреватель Bild Юлиан Репке.

По его оценке, к северу от водохранилища россияне захватили посёлок Ильинка и подошли к селу Берестки, а также заняли подходы к автомобильной и ж/д переправам в сторону Курахово. Это дает им возможность обстреливать Курахово с севера всего с 1-1,5 км.

По данным украинского военного с позывным "Мучной", Берестки уже практически полностью под контролем РФ. Карта Deep State это подтверждает.

Также, пишет "Мучной", опасная ситуация складывается в направлении Великой Новоселки, где россияне прорываются к трассе, ведущей в город с севера, через село Раздольное. До села им осталось более полутора километров, до трассы - чуть больше трех. Военный полагает, что российские войска также планируют выход к селу Богатырь на трассе в Курахово, чтобы полностью окружить Кураховский гарнизон.

Кроме того, есть угроза перерезания и другой северной дороги на Великую Новоселку в районе реки Мокрые Ялы.

К обстрелам. Сегодня ночью был прилет "Шахеда" по общежитию в Глухове Сумской области. Погибли 12 человек.

На днях были похожие атаки, в ходе которых были массовые смерти людей в Сумах и Одессе.

"План стойкости" Зеленского

Сегодня украинский президент приехал в Раду и представил очередной план - теперь уже не для зарубежных партнеров, а для украинского населения и властей. Его он еще несколько недель назад назвал "Планом стойкости".

Впрочем, Зеленский в Раде прошелся лишь по основным тезисам плана, пообещав более подробно представить его в декабре. Также не велась трансляция заседания (в отличие от ситуации с "планом победы"). Вот ряд моментов из того, что сказал президент:

- "Мы не торгуем безопасностью или суверенитетом. Мы не откажемся от прав на всю свою территорию";

- выборов до конца войны не будет. "Мы все знаем, что Конституция Украины и закон не разрешат проводить выборы в военное время. И никто в мире не требовал и не требует этого от Украины. Но у нас в Украине есть некоторые люди, которые, может, проголодались за этим настолько, что хотят бороться внутри нашего государства больше, чем ради нашего государства. Хотят политических споров в окопах как в телестудиях. Это губительно для Украины. Украина сначала нуждается в справедливом мире, а затем украинцы проведут справедливые выборы. Нужно уметь ставить общий интерес выше, чем любые личные желания", - заявил Зеленский.

- уменьшения мобилизационного возраста не будет. "Но предложим контракты с мотивационным пакетом тем, кто не достиг мобилизационного возраста", - добавляет нардеп Гончаренко;

Еще по военной тематике - поставлена задача в следующем году сделать три тысячи крылатых ракет и увеличить финансирование бригад ВСУ.

Кроме того, Зеленский инициировал создание "культурного Рамштайна" и заявил, что "время московской церкви закончилось".

Как на выходных писала газета The Times, цель плана - сбить волну "отчаяния", которое появилось у многих в Украине после победы Трампа на выборах в США. И объяснять, что будет делать Украина дальше.

"Украинский президент хочет снизить отчаянные настроения в столице, вызванные переизбранием Трампа, а также заверить граждан, что он может сохранить свою страну, учитывая перспективу прекращения американской помощи", - пишет издание. В Киеве существует "общее чувство обеспокоенности" тем, что поддержка Запада без сильной Америки, возглавляющей этот процесс, может ослабнуть, добавляет газета.

"С учетом психоэмоционального состояния, в котором находится страна, мы должны четко показать, как мы будем расставлять приоритеты в инвестициях в промышленность, как будет функционировать энергетика, как мы будем коммуницировать мобилизацию армии, укреплять физическую защиту — все наиболее болезненные вопросы, связанные с устойчивостью страны, прорабатываются", — объяснил изданию смысл "Плана устойчивости" советник главы ОП Михаил Подоляк.

Правда, не совсем понятно, как первичная презентация плана, которая состоялась сегодня, помогает целям "снятия стресса" среди украинцев. Там ничего не говорится о том, как Украина планирует заканчивать войну. Хотя, судя по опросам, остановка войны и переговоры - сейчас желание уже большинства жителей страны.

Согласно опросу американской компании Gallup, проведенному в августе и октябре 2024 года, в среднем 52% украинцев хотели бы, чтобы Украина вела переговоры о прекращении войны как можно скорее.

И только 38% считают, что их страна должна продолжать борьбу до победы. В 2022 году эта цифра равнялась 73%. В следующем году она снизилась уже до 63%. А теперь впервые большинство составили те, кто за скорейшее окончание боевых действий.