Львовский аэропорт может открыться уже весной этого года.

Об этом заявила гендиректор предприятия Татьяна Романовская.

По ее словам, такой вариант рассматривается на случай оптимистичного развития событий.

На данный момент во Львове готовы работать до семи авиакомпаний, в частности, Wizzair, Air Baltic, Sky Up, Lufthansa и LOT.

Отмечается, что в правительстве рассматривают открытие и другого аэропорта на западе Украины - ужгородского.

Как известно, слухи об открытии воздушного сообщения с Украиной ходят уже давно. Несмотря на это, власти говорят, что до окончания боевых действий это сделать будет нереально.

Напомним, международный аэропорт "Борисполь" и лоукостер Wizz Air провели переговоры о возможностях возобновления полетов. Однако восстановление пассажирского авиасообщения возможно только при открытии воздушного пространства, ключевым фактором для которого остается фактор безопасности.

В конце ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пока открытие авиасообщения невозможно. Он добавил, что власти проводили оценку рисков и определили потребность в средствах ПВО для того, чтобы частично открыть небо над Украиной.

Несмотря на это, в январе мэр города Львов Андрей Садовый заявил о том, что в этом году в Украине откроются несколько аэропортов.