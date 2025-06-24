Пять стран НАТО - Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия - готовы заминировать районы вдоль границ с Россией, чтобы опустить "новый железный занавес", - пишет британская газета The Daily Telegraph.

О таких планах свидетельствует решение стран выйти из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.

"От Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши над Европой опустится новый железный занавес. Каждая страна НАТО вдоль этой линии решила, что сдерживание российского вторжения требует принятия оборонительных мер, которые ранее считались немыслимыми. В случае необходимости они засеют тихие сосновые леса и березовые рощи вдоль своих границ миллионами мин", — сказано в статье.

Бывший министр обороны Литвы, а ныне депутат сейма Лауринас Касчюнас сообщил, что в планах правительства не только минирование кордона, но и создание "целой системы" обороны, включая противотанковые заграждения, беспилотники и дальнобойное ударное оружие. Он добавил, что Литва будет производить мины самостоятельно, и их потребуется "сотни тысяч".

Власти прибалтийской страны планируют тратить 5,5% ВВП на оборону и уже выделили 800 млн евро на производство противотанковых и противопехотных мин.

Ранее сообщалось, что перед инаугурацией нового президента Штаты передали в НАТО все поставки военной помощи Украине.

Позже бывший посол США в Украине Джон Хёрбст заявил, что избранный президент США Дональд Трамп хочет устойчивого мира Украины с Россией, чтобы получить за это Нобелевскую премию.