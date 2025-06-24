НАТО переживает самый опасный кризис за 75 лет и вследствие избрания Дональда Трампа президентом США может развалиться.

Об этом пишет Bloomberg.

"Сейчас на НАТО обрушились сразу четыре кризиса: безопасности - из-за конфликта в Украине, подготовки - из-за упадка европейских армий, стратегических приоритетов - из-за поворота США к Азии, кризис доверия, усугубленный действиями Трампа", - сказано в материале профессора Хэла Брендса.

По его словам, тревога в альянсе усилилась после речи вице-премьера США Джей Ди Вэнса в Мюнхене, которая сопровождалась резким охлаждением отношений Вашингтона с европейскими союзниками.

Как отмечает автор, НАТО уже сталкивалось с расколами из-за кризиса вокруг Суэцкого канала, войны в Ираке и отказа Франции от участия в военном командовании. Однако сегодняшняя ситуация опаснее других приближает НАТО к распаду за всю 75-летнюю историю организации.

При этом Брендс считает, что Трамп может разрушить альянс без формального выхода из него США - достаточно разрушить доверие, сократить присутствие американцев в Европе и подорвать стратегическую связность.

Однако остается и более позитивный вариант развития событий: переформатирование НАТО на новых условиях с наращиванием европейцами оборонных расходов, сохранением ядерного щита и военной логистики США, а также переосмыслением задач альянса в XXI веке.

"Главный вопрос ближайших лет - согласится ли Трамп с тем, с чем согласились его предшественники: что НАТО при всех его трудностях по-прежнему жизненно необходимо и для мира, и для самих Соединенных Штатов", - резюмирует Bloomberg.

Ранее СМИ писали, что Европа накануне саммита НАТО в Гааге, пытается добиться от США ответа о планах вывода американских войск для понимания своих будущих приоритетов.

Также The New York Times написала о настроениях в НАТО накануне саммита в Гааге.