На саммите НАТО в Гааге центральной темой станет увеличение военных расходов членов Альянса. Расходы требует повысить президент США Дональд Трамп, однако он не объясняет зачем.

Об этом пишет The New York Times.

Как пишет газета, на саммите обсудят сдерживание Ирана, однако много внимания уделят и России. Проблема РФ вызывает неловкость, "поскольку страны-члены ходят на цыпочках вокруг американского президента с его явно двусмысленными отношениями с Москвой".

Генсек альянса Марк Рютте не сомневается, что расходы нужно повысить для сдерживания милитаризованной РФ. Он недавно сказал британцам, что либо они тратят средства по требованию НАТО, "чтобы сохранить наши общества в безопасности", либо им придется "научиться говорить по-русски".

На саммите должны были принять новую стратегию НАТО в отношении России и российской угрозы, призванную заменить подход конца 1990-х годов, когда альянс рассматривал Россию как потенциального партнера. Но ее отменили по настоянию Вашингтона, чтобы избежать конфликта с Трампом, который не хочет ужесточать политику против РФ. Также отменена сессия Совета НАТО–Украина на уровне лидеров из-за отношения Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Впрочем, их личная встреча, вероятно, состоится.

NYT отмечает, что значительно сократилась роль Зеленского по сравнению с недавними саммитами, где его борьба с Россией была в центре внимания.

Проект коммюнике, если союзники согласятся на него, связывает необходимость увеличения военных расходов с агрессией РФ в Украине, сказал один из чиновников. Но в нем не упоминается обещание НАТО о возможном членстве Украины и Грузии, как это было в предыдущих коммюнике саммита.

Цель Рютте - обеспечить, чтобы встреча продемонстрировала единство и обеспечила выполнение призыва Трампа увеличить расходы. Рютте получил согласие альянса на трату 5% национального дохода стран на оборону, а 3,5% - на основные военные нужды для удовлетворения требований НАТО. Это большой скачок по сравнению с целью в 2%, установленной в 2014 году и теперь считающейся недостаточной в условиях милитаризации России.

Кроме того, союзники будут стремиться тратить еще 1,5% национального дохода на военные нужды, такие как улучшение дорог и мостов, улучшение неотложной медицинской помощи и улучшение гражданской подготовки к войне.

Крайний срок достижения этой цели еще не установлен и может варьироваться (ранее сообщалось, что его хотят перенести на 2035 год).

Рютте надеется в целом ограничить вероятность раскола по таким спорным вопросам, как Россия и помощь Украине.

Напомним, Зеленский уже прибыл в Гаагу и встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Диком Схоофом.

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