США требуют, чтобы в итоговом заявлении саммита НАТО Украина упоминалась минимально - Newsweek
США настаивают на ограниченном упоминании Украины в финальном коммюнике саммита НАТО, который состоится на следующей неделе в Гааге.
Об этом пишет Newsweek со ссылкой на источники.
Как рассказал изданию европейский чиновник, нынешний черновик документа содержит только одно упоминание оборонных возможностей Украины и не включает заявление о поддержке Киева со стороны альянса.
Согласно опубликованной журналом информации, одна из причин требований США насчет коммюнике связана с настойчивыми призывами Киева принять Украину в НАТО, которые звучат уже не первый год.
Ранее Bloomberg сообщал, что в проекте заявления предстоящего саммита НАТО отсутствует перспектива вступления Украины. Кроме того, в документе не упоминается, что Россия - агрессор в отношении Украины, хотя осталась формулировка о том, что РФ представляет угрозу евроатлантической безопасности.
Сегодня журналист написал, что на предстоящем саммите НАТО в Гааге не планируется проведение Совета Украина-НАТО на высшем уровне. А в перечне тех, с кем намерен встретиться на саммите Владимир Зеленский, нет президента США Дональда Трампа.