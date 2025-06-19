США настаивают на ограниченном упоминании Украины в финальном коммюнике саммита НАТО, который состоится на следующей неделе в Гааге.

Об этом пишет Newsweek со ссылкой на источники.

Как рассказал изданию европейский чиновник, нынешний черновик документа содержит только одно упоминание оборонных возможностей Украины и не включает заявление о поддержке Киева со стороны альянса.

Согласно опубликованной журналом информации, одна из причин требований США насчет коммюнике связана с настойчивыми призывами Киева принять Украину в НАТО, которые звучат уже не первый год.

Ранее Bloomberg сообщал, что в проекте заявления предстоящего саммита НАТО отсутствует перспектива вступления Украины. Кроме того, в документе не упоминается, что Россия - агрессор в отношении Украины, хотя осталась формулировка о том, что РФ представляет угрозу евроатлантической безопасности.

Сегодня журналист написал, что на предстоящем саммите НАТО в Гааге не планируется проведение Совета Украина-НАТО на высшем уровне. А в перечне тех, с кем намерен встретиться на саммите Владимир Зеленский, нет президента США Дональда Трампа.