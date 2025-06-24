Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что обсудил с государственным секретарем США Марко Рубио встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, он и Рубио в беседе уделили внимание вопросам структуры встречи, повестке и ключевым вопросам для обсуждения.

"США подтверждают свою неизменную поддержку вопроса о прекращении огня", - отметил глава Офиса президента.

Также стороны обсудили переговоры Украины и РФ в Стамбуле, последний раунд которых состоялся еще 2 июня.

"Отдельно обсудили гуманитарный трек, обмены пленными, возвращение похищенных Россией детей. Заметил, что прогресса в вопросах возвращения детей, на который мы рассчитывали, пока нет, и нужна помощь США. Обмены пленными и гражданскими являются ключевым достижением встреч с россиянами в Стамбуле. Но этого недостаточно, и это не влияет на завершение войны. Россия продолжает срывать мирный процесс", - написал Ермак.

Тем временем в сети появились кадры, как прибывший в Гаагу Зеленский ожидает саммит НАТО. Там он уже успел встретиться с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Диком Схоофом.

"Зеленский указал на украинское производство беспилотников, отрасль, которая показала значительный рост в стране после войны, и сказал, что страна рада сотрудничать с союзниками в этом направлении. "Россия сотрудничает с Северной Кореей и Ираном, мы должны делать наши шаги вместе", - сказал Схооф, выступая перед журналистами.

При этом Зеленский поблагодарил за новый пакет военной поддержки Нидерландов для Украины, о котором было объявлено сегодня, включая сотню дополнительных радаров обнаружения беспилотников и транспортные средства для перевозки раненых. Президент Украины сказал, что с нетерпением ожидает возможности стать частью "большой европейской семьи" в будущем.

Ранее западные СМИ писали, что на саммите в Гааге не состоится заседание Совета НАТО по Украине.

А Financial Times сообщала, что программу саммита НАТО из-за президента США сократили до одного заседания.