На саммите Организации Североатлантического договора НАТО в Гааге не состоится заседание Совета НАТО по Украине.

Об этом сообщает газета Politico.

По информации издания, это еще одна уступка Соединенным Штатам, которые, несмотря на призывы некоторых союзников провести такое заседание, "не заинтересованы в усилении внимания к войне, которую президент США Дональд Трамп не смог разрешить".

"Чиновники НАТО решили сократить повестку саммита в Гааге после того, как Трамп внезапно покинул саммит G7. Сокращенный график позволяет провести только два основных мероприятия: приветственный ужин в замке голландской королевской семьи и одно заседание Североатлантического совета вместо обычных двух или трех, по словам пяти источников, знакомых с планами. Неясно, примет ли участие в основном заседании президент Украины Владимир Зеленский, приглашенный только на ужин по случаю открытия саммита во вторник", - говорится в статье.

Ранее редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк уже заявлял, что на предстоящем саммите НАТО в Гааге не планируется проведение Совета Украина - НАТО на высшем уровне.

При этом газета Financial Times сообщала, что программу саммита НАТО из-за президента США сократили до одного заседания. Также эта газета написала, что Трамп покинул заседание G7 досрочно, поскольку не был заинтересован во встрече с Зеленским и был раздражен Эмманюэлем Макроном.