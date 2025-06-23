Европа накануне саммита НАТО, который пройдёт с 24 по 25 июня в Гааге, пытается добиться от США ответа о планах вывода американских войск для понимания своих будущих приоритетов.

Об этом сообщает Financial Times.

Издание пишет, что министр обороны Германии Борис Писториус уже несколько месяцев просит американского коллегу Пита Хегсета предоставить "дорожную карту" вывода войск США из Европы, что вызвало раздражение в некоторых странах НАТО, которые считают, что такое давление на США "приведет лишь к самореализующемуся пророчеству".

В то же время Вашингтон должен сначала разработать собственную стратегию обороны, которая должна быть представлена этим летом, а уже потом сможет дать ответ Европе.

При этом американцы требуют от европейцев согласиться на саммите повысить оборонные расходы до 5%. Европейские лидеры понимают, что они должны согласиться тратить больше на собственное вооружение и потенциал, но не имеют представления, что именно понадобится в первую очередь для замены американских активов.

Результатом является непоследовательный подход: "Стремительно взаимодействовать с американцами, чтобы удержать их как можно ближе, и в то же время как можно быстрее готовиться к тому, что они уйдут".

"Это безумие? Да. Но весь контекст просто ненормальный", - сказал изданию европейский чиновник.

Также в ЕС полагают, что Брюсселю придется взять на себя функции НАТО в таких областях, как оперативная совместимость, стандарты и совместные закупки.

Ранее страны - члены Североатлантического альянса фактически отказали Трампу в его требовании увеличить расходы на оборону до 5% внутреннего валового продукта.

Напомним, о том, что США могут сократить военное присутствие в Европе и вывести войска НАТО из стран Балтии, СМИ пишут с момента прихода Трампа к власти.