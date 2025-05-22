США рассматривают возможность вывода около 4,5 тысяч своих военнослужащих из Южной Кореи и их передислокации в другие части Индо-Тихоокеанского региона, в том числе на принадлежащий Штатам остров Гуам в Тихом океане.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как сказано в статье, начиная со своего первого срока президент Дональд Трамп рассматривал возможность изменить присутствие американских войск в Южной Корее, где расквартированы около 28,5 тысяч военнослужащих США.

"Вариант, разрабатываемый Пентагоном, заключается в выводе примерно 4500 военнослужащих и перемещении их в другие места в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Гуам", - говорится в публикации.

Как говорят источники, предложение о выводе готовят к рассмотрению Трампом в рамках неофициального обзора политики Вашингтона в отношении КНДР. Причем решение об изменении численности американских войск не будет принято, пока не станут более ясными перспективы развития украинского конфликта и оказания военной помощи Киеву.

Напомним, при Джо Байдене США вывели свои войска из Афганистана.

А в апреле сообщалось, что США намерены постепенно вывести войска из Сирии.