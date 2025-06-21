Министр обороны Италии считает, что НАТО больше не имеет права на существование
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Североатлантический альянс больше не имеет права на существование.
Заявление из Рима передаёт газета Politico.
"НАТО больше не имеет права на существование", – сказал Крозетто, выступая в Университете Падуи.
По его словам, времена изменились, и Альянс должен адаптироваться к новым условиям: "США и ЕС больше не являются центром мира. НАТО должно адаптироваться к изменившимся условиям".
"Мы часто говорим так, как будто всё ещё живем 30 лет назад. Но всё изменилось. Мы говорим о Европе так, будто она что-то значит. Может быть, она когда-то могла бы значить, если бы наделила себя политической ролью, которой так и не получила. Если бы у неё была внешняя политика или оборона. Но это время прошло", – высказался Крозетто о снизившейся роли Евросоюза.
Отметим, среди участников Альянса Италия имеет один из самых низких уровней расходов на оборону – 1,49% от ВВП. Президент США Дональд Трамп намерен на предстоящем саммите НАТО потребовать у его членов поднять этот показатель до 5%. Но Испания и ряд других стран уже выступили против.
Ранее Гвидо Крозетто призвал к мирным переговорам с РФ, потому что западные санкции не оказали ожидаемого эффекта.
Напомним, по данным Bloomberg, в декларации летнего саммита НАТО нет перспективы вступления Украины в Альянс.