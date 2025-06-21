Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Североатлантический альянс больше не имеет права на существование.

Заявление из Рима передаёт газета Politico.

"НАТО больше не имеет права на существование", – сказал Крозетто, выступая в Университете Падуи.

По его словам, времена изменились, и Альянс должен адаптироваться к новым условиям: "США и ЕС больше не являются центром мира. НАТО должно адаптироваться к изменившимся условиям".

"Мы часто говорим так, как будто всё ещё живем 30 лет назад. Но всё изменилось. Мы говорим о Европе так, будто она что-то значит. Может быть, она когда-то могла бы значить, если бы наделила себя политической ролью, которой так и не получила. Если бы у неё была внешняя политика или оборона. Но это время прошло", – высказался Крозетто о снизившейся роли Евросоюза.

Отметим, среди участников Альянса Италия имеет один из самых низких уровней расходов на оборону – 1,49% от ВВП. Президент США Дональд Трамп намерен на предстоящем саммите НАТО потребовать у его членов поднять этот показатель до 5%. Но Испания и ряд других стран уже выступили против.

Ранее Гвидо Крозетто призвал к мирным переговорам с РФ, потому что западные санкции не оказали ожидаемого эффекта.

Напомним, по данным Bloomberg, в декларации летнего саммита НАТО нет перспективы вступления Украины в Альянс.