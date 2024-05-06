Министр обороны Италии Гвидо Крозетто призвал к перемирию в Украине и мирным переговорам с РФ, поскольку считает, что западные санкции не оказали ожидаемого эффекта, а сам Запад переоценил свое влияние в мире, полагая, что санкции позволят остановить вторжение Путина.

Об этом он заявил в интервью изданию Il Messaggero.

"Теперь единственный способ разрешить этот кризис – вовлечь всех, сначала перемирие, а затем мир", – сказал министр.

На заявление журналиста, что Путин пока "не проявлял готовности к переговорам", Крозетто ответил следующее:

"Это хороший повод для нас стараться ещё больше. Мы не должны отказываться от любого возможного пути дипломатии, каким бы узким он ни был".

При этом глава Минобороны поддержал решение правительства Италии продолжить отправку оружия Киеву, заявив, что это было направлено на получение "времени и условий для достижения перемирия и мира".

Также министр рассказал, что накануне контрнаступления ВСУ летом 2023 года лично призывал президента Владимира Зеленского отказаться от этих планов, считая, что оно "обречено на провал" из-за военного превосходства РФ.

Ранее Крозетто призвал Францию не нагнетать напряжённость словами о возможном вводе войск в Украину, поскольку это грозит новым витком эскалации.

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