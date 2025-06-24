Правило двух стен, по которому во время обстрела следует находиться в помещении, расположенном как минимум за двумя капитальными стенами от окон и внешних стен, в нынешних условиях больше не является эффективным.

Об этом заявил спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий, его слова приводят украинские СМИ.

Как отметил спикер ведомства, сейчас при попадании ракеты может быть разрушен целый подъезд.

"Правило двух стен может защитить только от небольших осколков или стекла, но ситуация в Соломенском районе Киева показала, что правило двух стен абсолютно не действует. Потому что при прямом попадании разрушается целый подъезд. Люди также могут думать, что их может спасти подвал дома. Но когда складывается подъезд, то при прямом попадании подвал не спасает. Происходит фактическое захоронение людей. Ведь над ними очень большое количество конструкций", - заявил Хорунжий.

Поэтому он считает, что самый надежный способ спастись от обстрела - проследовать в специальное укрытие, паркинг или метро, даже если добираться до них далеко.

Осенью мы писали, что войска РФ стали массово оснащать беспилотники типа "Шахед" термобарической боевой частью, из-за чего две стены перестали спасать от удара дрона.

Война в Украине идет 1217-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продвинулись в направлении Северска Донецкой области. Также россияне наступают южнее - по линии сел Шевченко и Привольное. ВСУ освободили Андреевку в Сумской области, сообщает DeepState.

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